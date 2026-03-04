Spectacle Pelure, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Spectacle Pelure Samedi 7 mars, 20h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

6/12 : adulte, 6/9 : adhérent, Gratuit -20 ans

Une comédienne nous raconte l’histoire de sa grand-mère, des souvenirs, des traumas et

des luttes qui font la vie d’une femme.

Entre épopées fantastiques, récits intimes, que gardons nous de nos ainé.e.s ?

C’est également l’histoire d’une transmission entre deux générations de femmes, d’une

liberté difficilement acquise et des combats qu’il reste à mener.

Ce spectacle nous parle de mémoire, celle qui se transmet, celle qui disparaît, celle qui nous

manque.

Que voudrions nous oublier ?

Pourquoi certains détails disparaissent ?

Que nous reste t-il de nos générations précédentes ?

Comment se construire quand il n’y a plus personne pour nous raconter le monde ?

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie

Déclaration d’amour à l’indépendance et au féminisme // par la Cie Onirique Onanie