Spectacle pénombre Thann

Spectacle pénombre

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-19 2025-12-20

Un spectacle de danse et de cirque où la lumière des émotions perce la pénombre d’une histoire de famille.

Pénombre mêle danse contemporaine et arts du cirque pour raconter la quête d’un enfant en recherche de sa place dans une famille adoptive. Une mise en scène sensible et poétique où gestes et émotions se répondent. .

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 accueil@cscpaysdethann.fr

English :

A dance and circus show in which the light of emotions pierces the darkness of a family story.

German :

Eine Tanz- und Zirkusaufführung, in der das Licht der Emotionen die Dunkelheit einer Familiengeschichte durchbricht.

Italiano :

Uno spettacolo di danza e circo in cui la luce delle emozioni squarcia il buio di una storia familiare.

Espanol :

Un espectáculo de danza y circo en el que la luz de las emociones atraviesa la oscuridad de una historia familiar.

