Spectacle Pépito petit bateau Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 6 décembre 2025.

Le jour où Pépito, un petit bateau bleu et blanc à moteur, part vers l’Afrique pour livrer des marchandises à la place de sa maman, il est fou de joie. Avec son copain Piotr le dauphin, il découvre le grand large, la liberté !

Mais au fait, que peuvent bien contenir les grosses boîtes qu’il a sur le dos ? Le seul à le savoir est Monsieur Moustache, le patron, qui les attend sur le quai en regardant sa montre…

Spectacle musical, écologique et interactif à destination des enfants (dès 3 ans) et leurs familles, craquez pour Pépito Petit Bateau, de Simon Bensa !

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

Sur réservation

Tout public.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/