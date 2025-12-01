Spectacle Per MATHEMATICA ad Astra Cie Axe Désordonné Médiathèque Donville-les-Bains

Spectacle Per MATHEMATICA ad Astra Cie Axe Désordonné

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 21:20:00

Date(s) :

2025-12-12

Le monde s’est éloigné des Mathématiques. Le professeur Fibo a donc décidé de combattre cette dérive et d’établir un choc des savoirs , un retour à la source de toute rationalité. Dans une conférence déjantée, il expose sa méthode pour effectuer ce grand retournement. C’est un appel à l’action, une invitation à cheminer de postulats en théorèmes, vers un avenir meilleur. Ce personnage qui croit tout savoir, pousse à leur paroxysme les situations comiques dans lesquelles s’entremêlent sa grande intelligence et sa désespérante absence de sens pratique. Complètement déconnecté des réalités, le professeur Fibo pense pourtant résoudre les maux de notre société et pourquoi ne pas aussi appliquer ses méthodes à l’art.

Per Mathematica ad Astra s’adresse à tous

– ceux qui aiment les maths,

– ceux qui les redoutent,

– ceux qui en ont souffert,

– Et ceux qui en souffrent,

Tous prendront plaisir à enfin rire !

Durée 50 mn.

Gratuit Réservation obligatoire au 02 33 51 79 31. .

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr

English : Spectacle Per MATHEMATICA ad Astra Cie Axe Désordonné

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Per MATHEMATICA ad Astra Cie Axe Désordonné Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Granville Terre et Mer