Spectacle Perceptions Compagnie Bivouac La Rochelle

Spectacle Perceptions Compagnie Bivouac

Esplanade Tabarly La Rochelle Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Sur le Pont vous invite à embarquer pour une expérimentation poétique qui défie l’espace et le mouvement. Préparez-vous à un voyage au cœur de l’imaginaire quantique où l’infiniment grand se mêle à l’infiniment petit.

Esplanade Tabarly La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 67 74

English :

Sur le Pont invites you to embark on a poetic experiment that challenges space and movement. Get ready for a journey into the heart of the quantum imagination, where the infinitely large meets the infinitely small.

