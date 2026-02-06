Spectacle Perceptions Compagnie Bivouac La Rochelle
Spectacle Perceptions Compagnie Bivouac
Esplanade Tabarly La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
2026-03-21
Sur le Pont vous invite à embarquer pour une expérimentation poétique qui défie l’espace et le mouvement. Préparez-vous à un voyage au cœur de l’imaginaire quantique où l’infiniment grand se mêle à l’infiniment petit.
Esplanade Tabarly La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Sur le Pont invites you to embark on a poetic experiment that challenges space and movement. Get ready for a journey into the heart of the quantum imagination, where the infinitely large meets the infinitely small.
