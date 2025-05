Spectacle Perchés ! par Les Chanteurs d’Oiseaux – Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche, 23 mai 2025 20:30, Saint-Yrieix-la-Perche.

Haute-Vienne

Spectacle Perchés ! par Les Chanteurs d’Oiseaux Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23 21:30:00

Date(s) :

2025-05-23

Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le public et traduction musicale par l’intermédiaire

d’un saxophoniste ou d’un clarinettiste, les Chanteurs d’Oiseaux vous transportent dans un univers poétique,

musical et humoristique. Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ? Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ? Comment transmettre son héritage ? Quel est le meilleur moment pour tromper son conjoint ? Et même, que manger ce soir ? Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant ! Dès 6 ans .

Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

English : Spectacle Perchés ! par Les Chanteurs d’Oiseaux

German : Spectacle Perchés ! par Les Chanteurs d’Oiseaux

Italiano :

Espanol : Spectacle Perchés ! par Les Chanteurs d’Oiseaux

L’événement Spectacle Perchés ! par Les Chanteurs d’Oiseaux Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Pays de Saint-Yrieix