Spectacle Père Noël Rock Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

Spectacle Père Noël Rock

Salle Félix Arnaudin 23 Rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12 21:30:00

Date(s) :

2026-12-12

C’est le quatorzième Père Noël Rock AB organisé par AB Association de Bienfaiteurs depuis 2011. Près de 13 000 jouets ont été collectés à ce jour au cours des précédentes éditions.

L’objectif de ce concert est simple : collecter un maximum de jouets en bon état afin de les redistribuer, avec l’aide du Secours Populaire, à des enfants de l’agglomération de Dax qui en ont besoin.

Cette année c’est un retour vers les années 80 avec de vraies légendes du Rock français sur la scène de Félix Arnaudin qui comme toujours sera équipée d’une très grosse technique son et lumière.

Merci aux personnes munies d’un fauteuil de contacter impérativement notre office de tourisme au 05.58.56.86.86 avant toute réservation .

Salle Félix Arnaudin 23 Rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle Père Noël Rock

L’événement Spectacle Père Noël Rock Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grand Dax