Spectacle Performance de Création par Terrain de Jeu Brou

Spectacle Performance de Création par Terrain de Jeu

Bureau d’Information Touristique de Brou Brou Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Avant dernier rendez-vous de l’année dans le cadre de la saison culturelle de l’Ecole de Musique du Grand Châteaudun.

Venez découvrir les trois artistes de Terrain de Jeu et leur performance de création. Musique, texte et peinture seront au menu de cette création.

Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme. .

Bureau d’Information Touristique de Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 01 12 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

The penultimate event of the year in the cultural season of the Ecole de Musique du Grand Châteaudun.

Come and discover the three artists of Terrain de Jeu and their creative performance. Music, text and painting will be on the menu for this creation.

