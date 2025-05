Spectacle Performance ZOOL danse – Villa Rohannec’h Saint-Brieuc, 24 mai 2025 15:00, Saint-Brieuc.

Côtes-d’Armor

Spectacle Performance ZOOL danse Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 15:45:00

2025-05-24

Une performance tout public et jeune public pour découvrir un être fascinant

Tour à tour minérales, primitives, animales et modernes, ses jeux de métamorphoses révèlent un être en perpétuelle re-construction. Figure de chair et de papier, Zool invente ses propres mythologies. Les pliages, assemblages du papier et le corps dansant surprennent par leur habileté à offrir de nouvelles visions. Grâce à l’association de la matière, du son, du mouvement et de sa vitesse, le papier devient roche, la roche devient lave, la lave devient plume, la plume devient métal, devient ours, devient arbre, devient samouraï.

Zool a la peau qui gratte,

Zool a la peau qui pèse,

Il a les ailes qui poussent,

Écoute, regarde,

Quelque chose a bougé

Doit-on prendre Zool au sérieux ? Sans doute pas. Sans doute un peu.

—

Performance de 25 min. dans les salons en rdc de la villa Rohannec’h

Direction artistique, chorégraphie Sylvie Le Quéré, Cie Grégoire & Co

Interprète Zoé Bléher .

