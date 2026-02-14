Spectacle performatif L’aventure de l’écrasement Cie Granit Suspension Le LEM Nancy

Spectacle performatif L’aventure de l’écrasement Cie Granit Suspension

Le LEM 11 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26 21:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Le LEM accompagne dans ses projets et sa structuration la compagnie Granit Suspension. À ce titre, elle bénéficie du dispositif d’aide à l’émergence de la Région Grand Est pour la période 2025/2026.

Ici, on s’interroge sur le poids des idées et le désir d’entreprendre. Les idées, ça se porte. Avec 150 kilos de cailloux, Granit Suspension expérimente concrètement la question de la charge mentale et réalise en direct une performance d’écrasement sur corps vivant, sans trucage, mais avec soin. Une proposition musclée et curieusement apaisante sur ces montagnes à gravir qui nous pèsent et nous exaltent.

À partir de 12 ans.

Prix libre à partir de 1€. Réservation conseillée.Tout public

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Le LEM 11 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 14

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English :

The LEM supports the Granit Suspension company in its projects and structuring. As such, it benefits from the Grand Est Region?s support for emerging artists for the period 2025/2026.

Here, we question the weight of ideas and the desire to undertake. Ideas can be carried. With 150 kilos of pebbles, Granit Suspension experimented with the question of mental load, and produced a live crushing performance on a living body, without trickery, but with care. A muscular yet curiously soothing proposition on those mountains to climb that weigh us down and exhilarate us.

Ages 12 and up.

Free admission from 1? Reservations recommended.

L’événement Spectacle performatif L’aventure de l’écrasement Cie Granit Suspension Nancy a été mis à jour le 2026-03-28 par DESTINATION NANCY