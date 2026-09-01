Spectacle Perles d’âme Musée Hèbre Rochefort
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Hèbre · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Spectacle Perles d’âme
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
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Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Show: Pearls of the Soul
As part of European Heritage Days.
L’événement Spectacle Perles d’âme Rochefort a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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