Spectacle Perles d’âme Musée Hèbre Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Spectacle Perles d’âme

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Show: Pearls of the Soul

As part of European Heritage Days.

L’événement Spectacle Perles d’âme Rochefort a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan