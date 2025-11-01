Spectacle Persée Myhho ? Logique ! Cie Chipotola Saint-Projet

Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-11-01 20:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Théâtre musical

Théâtre musical.

Persée est un jeune homme étonnant. Fils de Zeus, il possède son charisme et sa fougue… mais pas encore son cerveau divin. Bon, faut le comprendre il fait plus que son âge.

Partant de sa naissance, vous découvrirez tous ses exploits, de son voyage chez les Grées à sa rencontre avec les nymphes du Nord, en passant par son fait d’arme le plus célèbre la mise à mort de Méduse, la Gorgone.

Vous pensiez que la mythologie grecque était complexe et archaïque ? À travers l’épopée héroïque de Persée vous découvrirez l’histoire sous un autre angle celui du conte et de l’humour !

1 comédien, 18 personnages… Le burlesque à la rencontre de la mythologie !

Avec Jérôme Bordas, comédien, et Stéphane Delalande, musicien. .

Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie

