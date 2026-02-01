Spectacle Peter Pan La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Peter Pan

Mercredi 18 février 2026 de 16h à 16h45.

Samedi 21 février 2026 de 16h à 16h45.

Dimanche 22 février 2026 de 16h à 16h45.

Mercredi 25 février 2026 de 16h à 16h45.

Samedi 28 février 2026 de 16h à 16h45.

Dimanche 1er mars 2026 de 16h à 16h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-25 16:45:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-25 2026-02-28 2026-03-01

Découvrez à La Fontaine d’Argent, Peter Pan un spectacle pour enfants à partir de 3 ans.Enfants

Envolez-vous avec Peter Pan et Wendy vers un voyage inoubliable à la rencontre de Clochette, Les Enfants Perdus, Monsieur Mouche et le terrible Capitaine Crochet !

Revivez ce célèbre conte revisité pour petits et grands ! Prenez un peu de poussière de fée et rejoignez-les !

Un spectacle où marionnettes, vidéo projection et musiques vous emporteront dans une atmosphère magique !



Compagnie Art&Fact

De et avec Cynthia Labeye et Anthony Ravion .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Peter Pan at La Fontaine d’Argent, a show for children aged 3 and over.

L’événement Spectacle Peter Pan Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence