Spectacle petit bleu et petit jaune Villé

Spectacle petit bleu et petit jaune
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-11 17:00:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Théâtre d’ombre par la Compagnie « Espèce de collectif » pour les enfants de 1 à 6 ans. .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
