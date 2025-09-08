Spectacle petit bleu et petit jaune Villé

Spectacle petit bleu et petit jaune

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-11 17:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Théâtre d’ombre par la Compagnie « Espèce de collectif » pour les enfants de 1 à 6 ans. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

