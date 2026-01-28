Spectacle Petit feu, Contes et petites chansons d’hiver et de lumière Conservatoire Zino Francescatti La Ciotat

Spectacle Petit feu, Contes et petites chansons d’hiver et de lumière

Dimanche 22 février 2026 à partir de 16h. Conservatoire Zino Francescatti 1 place du Théâtre La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22

Entrez vite et réchauffez vous !

Ici brûle un drôle de petit feu, doux et accueillant..Familles

Une fois les mains, oreilles et cœurs au chaud, les histoires se dévoilent. Légères comme des flocons qui dansent, sifflantes comme une théière bien réveillée, réconfortantes comme le souffle d’un poulain.

Entre la joie des premières neiges et les traditions liées au feu en Mongolie, savourez ce spectacle d’histoires lumineuses, chantantes et proches de la nature.



Découvrez l’artiste..

Claire Leray œuvre depuis plus de 25 ans dans le champ du conte et de la musique, à travers la direction de projets, la programmation et la parole conteuse. Cofondatrice en 1999 de la Compagnie Rassegna, puis fondatrice en 2009 de L’éolienne à Marseille, elle développe des lieux et des réseaux de diffusion du conte à l’échelle régionale et nationale. Elle est élue au collège du Réseau National du Conte et des Arts de la Parole depuis 2020. Elle intervient également à l’Université d’Aix Marseille pour les étudiants en Administration et Médiation Culturelle.

En 2019, elle reprend pleinement la scène en tant que conteuse, comédienne et musicienne, nourrie de compagnonnages artistiques et de formations auprès de professionnels. Elle participe depuis 2023 à un groupe de recherche artistique collective. Elle crée des spectacles pour tous les publics, portés par un univers poétique, musical et lumineux, célébrant le merveilleux, le vivant et la résilience. Formée à l’animation de cercles conteurs, elle anime des ateliers réguliers pour enfants et adultes, dans des contextes artistiques, éducatifs, sociaux, hospitaliers et judiciaires. .

Conservatoire Zino Francescatti 1 place du Théâtre La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 70 60 mediatheque@mairie-laciotat.fr

Come in quickly and warm yourself up!

There’s a lovely little fire burning here, soft and welcoming…

