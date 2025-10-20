Spectacle Petit Hibou Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie
Spectacle Petit Hibou Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie lundi 20 octobre 2025.
Spectacle Petit Hibou Théâtre Pas Sage
Place de la Cathédrale Ancienne Mairie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-20
Date(s) :
2025-10-20
Pour les 55-110… centimètres ! Spectacle d’ombres colorées , avec une histoire simple.
Petit Hibou tombe du nid et rencontre plusieurs animaux qui vont l’aider (ou pas pour certains !) à retrouver sa maman. La magie de l’ombre, la douceur de l’histoire, les personnages spécifiques attirent le regard des enfants…..et des adultes qui les accompagnent !
Musique en direct (guimbardes), bruitages et chansons, dans un joli castelet décoré.
Réservation obligatoire. .
Place de la Cathédrale Ancienne Mairie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20
