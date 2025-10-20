Spectacle Petit Hibou Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

Spectacle Petit Hibou Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie lundi 20 octobre 2025.

Spectacle Petit Hibou Théâtre Pas Sage

Place de la Cathédrale Ancienne Mairie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Pour les 55-110… centimètres ! Spectacle d’ombres colorées , avec une histoire simple.

Petit Hibou tombe du nid et rencontre plusieurs animaux qui vont l’aider (ou pas pour certains !) à retrouver sa maman. La magie de l’ombre, la douceur de l’histoire, les personnages spécifiques attirent le regard des enfants…..et des adultes qui les accompagnent !

Musique en direct (guimbardes), bruitages et chansons, dans un joli castelet décoré.

Réservation obligatoire. .

Place de la Cathédrale Ancienne Mairie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20

English : Spectacle Petit Hibou Théâtre Pas Sage

German : Spectacle Petit Hibou Théâtre Pas Sage

Italiano :

Espanol : Spectacle Petit Hibou Théâtre Pas Sage

L’événement Spectacle Petit Hibou Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn