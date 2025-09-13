Spectacle Petit Jardin Buzy

Spectacle Petit Jardin Buzy samedi 13 septembre 2025.

Spectacle Petit Jardin

Place du Prat Buzy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

– 18h Petit Jardin / À partir de 03 ans 0h45 Cie María Cruz Planchuelo

Petit Jardin est une rencontre pour les familles à travers un conte dansé qui vous transportera vers un regard respectueux sur notre mère la Terre.

Dans l’univers, il y a un petit jardin où le soleil, l’eau, les plantes et les animaux dansent au son de la poésie et des histoires.

Une rencontre qui éveillera la curiosité, le jeu et l’envie de continuer à contempler avec émerveillement notre petit jardin: la Terre.

– 18h45 Dualité / Tout public 0h10 un spectacle de la Cie Viens voir Là-bas

– 19h L’homme qui plantait des arbres / À partir de 9 ans 1h Cie Cappella Forensis .

Place du Prat Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

