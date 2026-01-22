Spectacle Petit Jean et la forêt enchantée Odratzheim
Spectacle jeune public par Zabou (bibliothécaire enthousiaste) à Odratzheim le 01/02/26 dès 16h
Rendez-vous le 1er février à 16h au centre culturel et sportif d’Odratzheim pour découvrir le spectacle Petit Jean et la forêt enchantée !
Spectacle pour jeune public (dès 3 ans), il est idéal pour une sortie en famille.
Tarif 6€
Durée 40 minutes
Réservation conseillée descoquelicotssouslapoussiere@gmail.com
Réservation en ligne https://www.helloasso.com/associations/des-coquelicots-sous-la-poussiere/evenements/petit-jean-et-la-foret-enchantee
6 rue de l’église Odratzheim 67520 Bas-Rhin Grand Est descoquelicotssouslapoussiere@gmail.com
English :
Young-audience show by Zabou (enthusiastic librarian) in Odratzheim on 01/02/26 from 4 p.m
