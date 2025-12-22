Spectacle Petit Navire, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Spectacle Petit Navire

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Tout le monde connaît la chanson Il était un petit navire… ou croit la connaître. Car derrière le refrain que chacun a en tête se cache une histoire plus aventureuse…

COMPAGNIE AMAVADA

Nicolas Sorel • Texte

Valéry Dekowski • Mise en scène Tramber Regard • Décor

Yohann Allex, May-Lisa Lebert & Cléa Michelini • Comédiens

La pièce s’inspire de la chanson et raconte l’histoire d’une fugue initiatique Noé est un jeune garçon qui vit de passionnantes aventures à bord de son bateau- cabane qu’il a construit dans son jardin. Mais tandis qu’il se rêve au cœur d’histoires peuplées de personnages héroïques, son père n’a de cesse de le ramener aux obligations quotidiennes et à la réalité participer aux tâches domestiques, ou étudier pour préparer son avenir… Mais Noé ne veut pas se soucier de son avenir, il veut vivre ses rêves sans attendre ! Un beau matin il quitte donc la ferme familiale et gagne le port le plus proche où il s’embarque sur le premier navire venu, qui se révèlera n’être autre que le Walrus, le fameux bateau pirate du Capitaine Flint…

Le spectacle est joué par trois comédiens-musiciens, qui racontent l’histoire sur un mode intermédiaire entre le conte et le théâtre. .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Spectacle Petit Navire

Everyone knows the song Il était un petit navire… or thinks they do. But behind the refrain in everyone’s head lies a more adventurous story…

