Spectacle: petit papillon Parvis de la Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Petits papillons, c’est un garçon sur un banc, qui ne peut se servir de l’appui de ses pieds. Il goute la gravité à sa façon. C’est aussi une fille qui joue avec lui. C’est une histoire d’équilibre, d’entraide, de différences.

Petits papillons is about a boy on a bench who can’t use the support of his feet. He tastes gravity in his own way. There’s also a girl playing with him. It’s a story of balance, mutual aid and differences.

