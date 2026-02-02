Spectacle: petit papillon Parvis de la Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
Spectacle: petit papillon
Parvis de la Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 15:30:00
2026-03-25
Petits papillons, c’est un garçon sur un banc, qui ne peut se servir de l’appui de ses pieds. Il goute la gravité à sa façon. C’est aussi une fille qui joue avec lui. C’est une histoire d’équilibre, d’entraide, de différences.
Parvis de la Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
Petits papillons is about a boy on a bench who can’t use the support of his feet. He tastes gravity in his own way. There’s also a girl playing with him. It’s a story of balance, mutual aid and differences.
