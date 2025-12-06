Spectacle Petit Prélude Familial aux Entrevues Mirobolantes Place de l’Eglise Trégueux

Spectacle Petit Prélude Familial aux Entrevues Mirobolantes

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Grâce au Manipophone, inventé par le mélomane Tryphon Tarta, vous pourrez revoir ou découvrir les grands classiques ! Avec Charles Aznavour, Edith Piaf, Joséphine Baker, Barbara, Serge Gainsbourg, Elvis Presley, Georges Brassens, Patachou, Juliette Greco… et bien d’autres encore !

A partir de 8 ans. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

