Spectacle Petit Prélude Familial aux Entrevues Mirobolantes Place de l’Eglise Trégueux samedi 6 décembre 2025.
Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Grâce au Manipophone, inventé par le mélomane Tryphon Tarta, vous pourrez revoir ou découvrir les grands classiques ! Avec Charles Aznavour, Edith Piaf, Joséphine Baker, Barbara, Serge Gainsbourg, Elvis Presley, Georges Brassens, Patachou, Juliette Greco… et bien d’autres encore !
A partir de 8 ans. .
