SPECTACLE PETIT RUISSEAU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JAVOLS Musée Archéologique Peyre en Aubrac

SPECTACLE PETIT RUISSEAU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JAVOLS
samedi 2 août 2025.

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-02 20:00:00

2025-08-02

Un spectacle itinérant, le long du circuit archéologique le 2 août à 18h.

Autour de la nouvelle création « Petit Ruisseau » de bocage et l’artiste Eveliina Laitinen

Autour de la nouvelle création « Petit Ruisseau » de bocage et l’artiste Eveliina Laitinen .

Musée Archéologique Javols Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 87 24

English :

A touring show along the archaeological circuit August 2 at 6pm.

Around the new creation « Petit Ruisseau » by bocage and artist Eveliina Laitinen

German :

Ein Wandertheaterstück, entlang des archäologischen Rundwegs am 2. August um 18 Uhr.

Rund um die neue Kreation « Petit Ruisseau » von bocage und der Künstlerin Eveliina Laitinen

Italiano :

Uno spettacolo itinerante lungo il percorso archeologico 2 agosto alle 18.00.

Intorno alla nuova creazione « Petit Ruisseau » del bocage e dell’artista Eveliina Laitinen

Espanol :

Espectáculo itinerante por la ruta arqueológica 2 de agosto a las 18.00 h.

En torno a la nueva creación « Petit Ruisseau » de bocage y la artista Eveliina Laitinen

L’événement SPECTACLE PETIT RUISSEAU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JAVOLS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2025-07-16 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien