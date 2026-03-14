Spectacle PETITAPETI (à partir de 12 mois) Rue du 8 Mai Paray-le-Monial

Spectacle PETITAPETI (à partir de 12 mois)

Rue du 8 Mai Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Petit à petit l’oiseau quitte le nid…

De la naissance à l’adolescence, une fillette grandit et se détache peu à peu de sa mère avec confiance.

Chansons, jeux de doigts et comptines racontent avec sensibilité le passage de l’enfance à l’âge adulte.

Durée 35 minutes. .

Rue du 8 Mai Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr

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English : Spectacle PETITAPETI (à partir de 12 mois)

L’événement Spectacle PETITAPETI (à partir de 12 mois) Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I