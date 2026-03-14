Spectacle PETITAPETI (à partir de 12 mois) Rue du 8 Mai Paray-le-Monial
Spectacle PETITAPETI (à partir de 12 mois) Rue du 8 Mai Paray-le-Monial mardi 7 avril 2026.
Spectacle PETITAPETI (à partir de 12 mois)
Rue du 8 Mai Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Petit à petit l’oiseau quitte le nid…
De la naissance à l’adolescence, une fillette grandit et se détache peu à peu de sa mère avec confiance.
Chansons, jeux de doigts et comptines racontent avec sensibilité le passage de l’enfance à l’âge adulte.
Durée 35 minutes. .
Rue du 8 Mai Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle PETITAPETI (à partir de 12 mois)
L’événement Spectacle PETITAPETI (à partir de 12 mois) Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I