Informations pratiques

Caen

Spectacle « Petite balade aux enfers »

Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 20:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27 2026-10-28

Chéri, j’ai rétréci l’opéra ! Qui a dit que l’opéra n’était ni drôle, ni pour les enfants ? Un a priori que Valérie Lesort renverse avec malice dans ce mini-opéra avec des… mini-chanteurs ! Ici, l’intrigue de l’Orphée et Eurydice de Gluck est réduite à cinquante minutes et les héros à… 80 cm !

Chéri, j’ai rétréci l’opéra ! Qui a dit que l’opéra n’était ni drôle, ni pour les enfants ? Un a priori que Valérie Lesort renverse avec malice dans ce mini-opéra avec des… mini-chanteurs ! Ici, l’intrigue de l’Orphée et Eurydice de Gluck est réduite à cinquante minutes et les héros à… 80 cm ! Le subterfuge ? Chanteuses, les interprètes font partie des marionnettes comme des marionnettistes. Des créatures en tous genres descendues des enfers complètent cette relecture tendre et farfelue. Jeux de lumière, illusions et théâtre noir parachèvent le tout.

L’histoire, elle, reste la même. Eurydice meurt le jour de ses noces avec Orphée. Celui-ci ne pourra la ramener du royaume des morts qu’à deux conditions : charmer les dieux de l’enfer par sa musique et ne pas se retourner sur elle. Mais le voyage sera plus difficile que prévu. Orphée est un tantinet pleurnichard. Quant à Eurydice, bien capricieuse, elle est en pleine crise existentielle. Mais bon, qui ne le serait pas après un séjour au royaume des morts ?

Avec son complice Christian Hecq, Valérie Lesort, plusieurs fois récompensée aux Molières, a déjà séduit le public caennais avec son univers drôle et poétique (Le Voyage de Gulliver, 20.000 lieues sous les mers, Les Sœurs Hilton). Il en sera de même avec ce nouveau spectacle, idéal pour faire découvrir l’opéra au jeune public. Quant aux adultes, eux aussi redeviendront enfants devant tant de fantaisie ! .

Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 00 theatre.billetterie@caen.fr

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English : Spectacle « Petite balade aux enfers »

Darling, I’ve shrunk the opera! Who said opera isn’t funny or isn’t for children? Valérie Lesort playfully overturns this preconception in this mini-opera featuring… mini-singers! Here, the plot of Gluck’s *Orpheus and Eurydice* has been whittled down to fifty minutes, and the heroes to… 80 cm!

L’événement Spectacle « Petite balade aux enfers » Caen a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Caen la Mer