Spectacle Petite balade aux enfers Rue du Collège Flers

Spectacle Petite balade aux enfers

Rue du Collège Le FORUM Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Dans cette adaptation inventive de l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck, marionnettes, chant lyrique et théâtre se rencontrent pour faire vibrer le mythe autrement.

Orphée, bouleversé par la perte d’Eurydice, tente l’impossible la ramener des Enfers, sans jamais croiser son regard. Avec humour, sensibilité et une pointe d’irrévérence, Petite balade aux enfers rend cette œuvre classique accessible à tous, sans rien sacrifier à son intensité dramatique.

Le tout se joue dans un castelet, petite structure de bois mobile et ingénieuse, qui devient tour à tour théâtre d’ombres, antre des Enfers ou chemin vers la lumière.

Les chanteuses-marionnettistes donnent vie aux personnages dans un ballet d’ombres, de décors mobiles et de poésie visuelle. La virtuosité vocale épouse l’émotion brute du théâtre de marionnettes, et la comédie, subtilement dosée, renouvelle notre regard sur ce récit d’amour et de deuil. En révélant les failles et les hésitations des héros mythiques, le spectacle touche une vérité profondément humaine. Un spectacle audacieux, émouvant et plein de charme, à vivre en famille ou entre amis, les yeux grands ouverts et le cœur curieux. .

Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie

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English : Spectacle Petite balade aux enfers

L’événement Spectacle Petite balade aux enfers Flers a été mis à jour le 2026-03-27 par SCENE NATIONALE