Spectacle Petite Bou Bibliothèque Cerizay
vendredi 21 novembre 2025
Spectacle Petite Bou
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Un conte joyeux, doux et poétique. Bou, espiègle, curieuse, partie cueillir des fleurs dans la forêt, se perd et entre sans le savoir dans la maison des 3 ours…
Venez à la rencontre de cet univers décalé et coloré au langage aussi surprenant que malicieux. Un voyage qui charme les yeux, chatouille les oreilles et attise l’imagination.
À partir de 2 ans, sur réservation. .
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr
