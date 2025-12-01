Spectacle Petite Bou Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Un conte joyeux, doux et poétique. Bou, espiègle, curieuse, partie cueillir des fleurs dans la forêt, se perd et entre sans le savoir dans la maison des 3 ours…

Venez à la rencontre de cet univers décalé et coloré au langage aussi surprenant que malicieux. Un voyage qui charme les yeux, chatouille les oreilles et attise l’imagination.

À partir de 2 ans, sur réservation. .

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

