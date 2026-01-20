Spectacle petite enfance à partir de 1 an

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Café de fleur , avec Pascale Chauvac et Jean- Marc Faulhaber.

Deux personnages complices, le son des guitares et des voix qui s’entremêlent, des jeux rythmiques, une caisse claire, quatre cubes pour jouer,

imaginer, raconter la vie d’un café…

Café de Fleur est un spectacle acoustique et intimiste qui rassemble les tout-petits et les adultes pour un moment très chaleureux à partager.

En partenariat avec Ouest Aveyron Communauté et son réseau de Lecture publique. .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Café de fleur , with Pascale Chauvac and Jean-Marc Faulhaber.

L’événement Spectacle petite enfance à partir de 1 an Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)