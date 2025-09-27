Spectacle petite enfance Castel Conte Médiathèque Intercommunale Mirecourt
Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges
Samedi 2025-09-27 10:30:00
Spectacle petite enfance Castel Conte.
Comptines, jeux de doigts, kamishibaï, chansons…
Marie-Eve Thity propose des histoires très courtes destinées aux tout-petits permettant de tisser ensemble les mots, les chants et les mains qui font surgir mille personnages.
Jeune public de 0-4 ans.
Gratuit, sur inscription à la médiathèque.Enfants
Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 bibliojeunesse-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr
English :
Early childhood show: Castel Storytelling.
Nursery rhymes, fingerplays, kamishibai, songs…
Marie-Eve Thity offers very short stories for toddlers, weaving together words, songs and hands to conjure up a thousand characters.
Young audience 0-4 years.
Free, with registration at the media library.
German :
Kleinkindervorstellung: Castel Märchen.
Reime, Fingerspiele, Kamishibai, Lieder…
Marie-Eve Thity schlägt sehr kurze Geschichten für Kleinkinder vor, die es ermöglichen, Wörter, Lieder und Hände zusammen zu weben, die tausend Figuren hervorbringen.
Junges Publikum von 0-4 Jahren.
Kostenlos, nach Anmeldung in der Mediathek.
Italiano :
Spettacolo per la prima infanzia: Castel Racconto di storie.
Filastrocche, giochi di dita, kamishibai, canzoni…
Marie-Eve Thity propone storie brevissime per i più piccoli, intrecciando parole, canzoni e mani per evocare mille personaggi.
Pubblico giovane 0-4 anni.
Gratuito, con iscrizione presso la mediateca.
Espanol :
Espectáculo para niños pequeños: Castel Cuentacuentos.
Canciones infantiles, juegos de dedos, kamishibai, canciones…
Marie-Eve Thity ofrece cuentos muy cortos para niños pequeños, entrelazando palabras, canciones y manos para conjurar mil personajes.
Público infantil de 0 a 4 años.
Gratuito, previa inscripción en la mediateca.
L’événement Spectacle petite enfance Castel Conte Mirecourt a été mis à jour le 2025-08-30 par OT MIRECOURT