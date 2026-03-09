Spectacle petite enfance Cirrus Floccus Salle des fêtes Pagnoz

Spectacle petite enfance Cirrus Floccus

Salle des fêtes 56 Grande Rue Pagnoz Jura

25 avril 2026 à 10h30

2026-04-25

Les services Petite enfance et Culture du Val d’Amour vous invitent à un spectacle à destination des tout-petits !

Venez découvrir Cirrus Floccus de la Compagnie ApiQuenotte à la salle des fêtes de Pagnoz, le 25 avril à 10h30.

Conçu spécialement pour les enfants de 0 à 3 ans, Cirrus Floccus propose aux jeunes spectateurs une expérience sensorielle immersive à travers un voyage musical dans les nuages.

Le musicien et sa mandole (cousine de la mandoline) sont compagnons de voyage. Ils s’éveillent au son délicat de la sanza (petit piano à pouce), dans un univers inconnu fait de légèreté et de douceur.

Profitant d’un moyen de transport peu habituel, un gros nuage vaporeux, ils partent explorer ce ciel éthéré.

L’expérience de l’apesanteur, du vent, du soleil ou de la neige vont, tour à tour, amuser, surprendre puis apaiser nos deux amis et le très jeune public embarqué avec eux dans cette singulière aventure.

Le spectacle est gratuit, mais la réservation est obligatoire contact@valdamour.com ou 03 84 37 74 74.

Les enfants devront être accompagnés d’un parent. .

Salle des fêtes 56 Grande Rue Pagnoz 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 contact@valdamour.com

