SPECTACLE PETITE ENFANCE L’OULIPEAU Gorges du Tarn Causses

Théâtre d’Objets, projection et chants. A destination des enfants de 0 à 3 ans et de leurs parents. La représentation sera donnée en présence des enfants de la crèche et de la classe maternelle de Sainte Enimie.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance et en partenariat avec la Médiathèque départementale de Lozère, Magali Allié (Cie Un fil à la page), propose son nouveau spectacle à destination des tous petits.

Théâtre d’Objets, projection et chants.

Loin d’ici vivait un petit garçon que tout le monde appelait Tuk ; Il portait le même nom que son grand-père. Tuk dans sa langue, ça veut dire caribou.

Tuk aimait beaucoup son grand père, il lui avait appris à pêcher… Maintenant, il n’est plus là, mais Tuk pêche toujours.

Un jour qu’il était parti sur la banquise pour pêcher, une tempête de neige se leva ; il ne voyait plus rien. Le vent soufflait, la neige tombait, le vent grondait et son abri au loin disparut. Tuk était perdu….

Né d’un voyage au Canada, à la rencontre des populations inuit, ce spectacle est une invitation au voyage dans des paysages froids et lointains, et pourtant si proches des nôtres.

Après Comme des ronds dans l’eau et KintsOursgi , Magali Allié présente son nouveau spectacle. Dans la continuité des précédents, elle allie littérature jeunesse, théâtre d’ombres, chant et théâtre de papier pour un spectacle intimiste et poétique ; une parfaite entrée dans le spectacle vivant pour les tout-petits, dès la naissance.

Entrée libre. A destination des enfants de 0 à 3 ans et de leurs parents. La représentation sera donnée en présence des enfants de la crèche et de la classe maternelle de Sainte Enimie.

Vendredi 20 mars à 10h Salle des fêtes Sainte-Enimie

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

English :

Theater of Objects, projection and songs. For children aged 0-3 and their parents. The performance will be given in the presence of children from the Sainte Enimie nursery school and kindergarten class.

