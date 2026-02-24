Spectacle petite enfance sur les traces de l’oiseau blanc Centre Social Arnay-le-Duc

Spectacle petite enfance sur les traces de l’oiseau blanc

Centre Social 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc Côte-d'Or

Tarif : – – EUR

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 11:00:00

2026-04-01

Dans le cadre du festival Ca Papote , la compagnie La Carottte présente son spectacle Sur les traces de l’oiseau blanc . Spectacle tout douillet pour les 0-3 ans. À partir de 18 mois. Sur inscription. .

+33 3 80 90 17 55 accueil@csarnayleduc.fr

