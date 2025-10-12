Spectacle Petite Fripouille à l’Armoire aux Jeux Langon

dimanche 12 octobre 2025.

Spectacle Petite Fripouille à l’Armoire aux Jeux

45 rue de Renac Langon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

2025-10-12

L’Armoire aux Jeux vous ouvre ses portes pour un après-midi tout particulier ; venez jouer aux jeux insolites du parc et profiter, à 16h, d’un spectacle jeune public et interactif, interprété par Edith Miclo avec Boris Fouquet

« Emma, une jeune adolescente, est passionnée par la vie des océans et les animaux marins. Son rêve ? Construire un énorme voilier surnommé Le gardien des Océans . Il ramassera tous les déchets plastiques des mers afin de lutter contre la pollution grandissante.

Un soir après l’école, Emma découvre une annonce pour être volontaire pour l’ONG Sea Shepherd l’été prochain… Le rêve !!!

Mais pour cela, elle va devoir travailler davantage à l’école, notamment lors de ses cours d’anglais avec Madame Smith, où les résultats médiocres de l’adolescente rendent sa maman très furieuse.

Heureusement, sa fidèle et complice marionnette, Caliko Jack le Pirate, va l’aider et l’accompagner dans son aventure grâce à Cacahuète et à la Sirène Naïa.

Ils vont lui transmettre la détermination, le courage et l’audace dont elle aura besoin afin de faire face à ses peurs et de toujours croire en son rêve… Son rêve…qui est sûrement le rêve de toute l’humanité… »

(Vente de boissons et de goûters sur place.) .

45 rue de Renac Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 59 27 61 68

