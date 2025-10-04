Spectacle « Petite pousse d’intérieur » Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

2025-10-04

La Cie Les radicelles infimes présente deux personnages qui s’amusent à recréer un espace extérieur, leur jardin, à l’intérieur ! C’est alors l’occasion de faire des découvertes sensorielles avec les objets qui se trouvent dans leur environnement proche. Ils s’émerveillent de leurs trouvailles et fabriquent ensemble un univers visuel et musical à la fois doux, poétique et feutré.

De 6 mois à 5 ans.

Gratuit, sur réservation. .

English : Spectacle « Petite pousse d’intérieur »

Cie Les radicelles infimes presents two characters who have fun recreating an outdoor space their garden indoors! It’s an opportunity to make sensory discoveries with the objects in their immediate environment.

German : Spectacle « Petite pousse d’intérieur »

Die Cie Les radicelles infimes präsentiert zwei Figuren, die sich den Spaß machen, einen Außenraum, ihren Garten, in ihrem Inneren nachzubilden! Das ist dann die Gelegenheit, sensorische Entdeckungen mit den Objekten zu machen, die sich in ihrer unmittelbaren Umgebung befinden.

Italiano :

La Cie Les radicelles infimes presenta due personaggi che si divertono a ricreare uno spazio esterno il loro giardino all’interno! È un’occasione per fare scoperte sensoriali con gli oggetti dell’ambiente circostante.

Espanol :

La Cie Les radicelles infimes presenta a dos personajes que se divierten recreando un espacio exterior -su jardín- en el interior Es una oportunidad para hacer descubrimientos sensoriales con los objetos de su entorno inmediato.

