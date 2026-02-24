Spectacle | Petites Empreintes | Cie Hold up and co Le Chapiteau Le Mans

Spectacle | Petites Empreintes | Cie Hold up and co

Le Chapiteau 6 boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16

2026-04-16 2026-04-17

Inspirés par un conte d’origine Mapuche racontant l’entente magique entre les quatre éléments qui a créé la vie sur terre, deux acrobates et une conteuse proposent aux petits et grands, un voyage sensoriel à travers une connexion à la nature et à nos ancêtres. Comme une veillée autour du feu, c’est une expérience artistique que les enfants découvrent assis avec leurs parents autour d’un grand carré de terre, les mains dans l’argile, portés par les percussions et les chants traditionnels.

Le spectacle se poursuit par des activités à partager avec les artistes. .

