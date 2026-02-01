Spectacle Petites maisons

médiathèque la Grande Nouvelle La Ferté Macé

Début : 2026-02-21 15:30:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

2026-02-21

Entre projections d’images animées et récits explicitant ses recherches, Madame Neubauten emmène les jeunes spectateurs et leurs parents dans un univers très coloré, baigné d’une imagination débordante et poétique… jusqu’à l’apothéose ! Compagnie Les Radicelles infimes (Durée 30 min.)

A partir de 3 ans

Gratuit Sur inscription .

