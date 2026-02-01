Spectacle Petites maisons médiathèque la Grande Nouvelle La Ferté Macé
Spectacle Petites maisons médiathèque la Grande Nouvelle La Ferté Macé samedi 21 février 2026.
Spectacle Petites maisons
médiathèque la Grande Nouvelle 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:30:00
fin : 2026-02-21 16:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Entre projections d’images animées et récits explicitant ses recherches, Madame Neubauten emmène les jeunes spectateurs et leurs parents dans un univers très coloré, baigné d’une imagination débordante et poétique… jusqu’à l’apothéose ! Compagnie Les Radicelles infimes (Durée 30 min.)
A partir de 3 ans
Gratuit Sur inscription .
médiathèque la Grande Nouvelle 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79 mediatheque.lafertemace@flers-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Petites maisons
L’événement Spectacle Petites maisons La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-06 par Flers agglo