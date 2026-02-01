Spectacle Petites masions par Les Radicelles infimes Médiathèque Briouze

Spectacle Petites masions par Les Radicelles infimes

Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 18:00:00

fin : 2026-02-17 18:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Entre projections d’images animées et récits explicitant ses recherches, Madame Neubauten emmène les jeunes spectateurs et leurs parents dans un univers très coloré, baigné d’une imagination débordante et poétique… jusqu’à l’apothéose ! (Durée 30 min.) Public à partir de 3 ans .

Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Petites masions par Les Radicelles infimes

L’événement Spectacle Petites masions par Les Radicelles infimes Briouze a été mis à jour le 2026-01-30 par Flers agglo