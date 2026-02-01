Spectacle Petites masions par Les Radicelles infimes Médiathèque Briouze
Spectacle Petites masions par Les Radicelles infimes Médiathèque Briouze mardi 17 février 2026.
Spectacle Petites masions par Les Radicelles infimes
Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Début : 2026-02-17 18:00:00
fin : 2026-02-17 18:30:00
2026-02-17
Entre projections d’images animées et récits explicitant ses recherches, Madame Neubauten emmène les jeunes spectateurs et leurs parents dans un univers très coloré, baigné d’une imagination débordante et poétique… jusqu’à l’apothéose ! (Durée 30 min.) Public à partir de 3 ans .
Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr
