Spectacle petites pièces comiques Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec

Spectacle petites pièces comiques

Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès 126 Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 21:30:00

2025-09-19

Dans le cadre des Journées du Matrimoine en Normandie et en partenariat avec HF+Normandie, l’association « La Fabrik à Sons » (Collectif « musiques actuelles »), basée à Bolbec, présentera le spectacle « Les Matrimoines ».

Le collectif « Les Matrimoines » du Centre Social « Espace Arc-en Ciel » de la commune défendra les droits des femmes avec un langage bien à eux « le cauchois ».

Grâce à des saynètes, la troupe vous fera voyager à travers les générations (la vie des femmes d’autrefois et la vie des femmes d’aujourd’hui) avec une pointe d’humour. Le tout accompagné de petites chansonnettes d’hier et d’aujourd’hui. .

