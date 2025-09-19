Spectacle petites pièces comiques Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec
Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès 126 Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19 21:30:00
2025-09-19
Dans le cadre des Journées du Matrimoine en Normandie et en partenariat avec HF+Normandie, l’association « La Fabrik à Sons » (Collectif « musiques actuelles »), basée à Bolbec, présentera le spectacle « Les Matrimoines ».
Le collectif « Les Matrimoines » du Centre Social « Espace Arc-en Ciel » de la commune défendra les droits des femmes avec un langage bien à eux « le cauchois ».
Grâce à des saynètes, la troupe vous fera voyager à travers les générations (la vie des femmes d’autrefois et la vie des femmes d’aujourd’hui) avec une pointe d’humour. Le tout accompagné de petites chansonnettes d’hier et d’aujourd’hui. .
Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès 126 Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
English : Spectacle petites pièces comiques
