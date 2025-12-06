Spectacle petits poissons CMA Marseille 7e Arrondissement

Spectacle petits poissons

Samedi 6 décembre 2025 de 14h à 14h20, de 15h30 à 15h50 et de 17h à 17h20.

3 séances de 20 minutes.

Dimanche 7 décembre 2025 de 11h à 11h20, de 15h à 15h20 et de 16h30 à 16h50.

3 séances de 20 minutes. CMA 12 rue des lices Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Découvrez le deuxième spectacle proposé dans le cadre des fêtes de fin d’année, qui se tiendront les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025.

Petits poissons

Est un spectacle poétique et plein d’humour pour les tout-petits, inspiré d’un conte polynésien. Grâce à des objets détournés et des comptines marines, les enfants voguent sur un océan imaginaire à la rencontre de drôles de poissons. (6 séances de 20 min) .

CMA 12 rue des lices Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 31 21 56 cmaleslices@marseille.fr

English :

Little fish

Is a poetic, humorous show for toddlers, inspired by a Polynesian tale. Using misappropriated objects and sea rhymes, children sail across an imaginary ocean to meet some funny fish

