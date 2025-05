Spectacle « Petits ragots entre voisins » – Chinon, 25 mai 2025 07:00, Chinon.

Indre-et-Loire

Spectacle « Petits ragots entre voisins » Ruelle de l’Abattoir Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Une comédie musicale originale où 6 femmes que tout oppose partagent rires, émotions… et quelques secrets bien croustillants ! Réécriture de chansons que vous connaissez tous, une alchimie unique sur scène, un spectacle drôle, touchant et 100 % inédit.

Ruelle de l’Abattoir

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 01 68 93

English :

An original musical comedy in which 6 women with nothing in common share laughter, emotions? and a few juicy secrets! A rewriting of songs you’re all familiar with, a unique on-stage chemistry, a show that’s funny, touching and 100% original.

German :

Ein originelles Musical, in dem sechs Frauen, die alles gegeneinander haben, Lachen, Emotionen und einige pikante Geheimnisse miteinander teilen! Eine Neufassung von Liedern, die Sie alle kennen, eine einzigartige Chemie auf der Bühne, eine lustige, berührende und zu 100 % neue Show.

Italiano :

Un musical originale in cui 6 donne che non hanno nulla in comune condividono risate, emozioni e qualche succoso segreto! Riscrittura di canzoni che tutti conoscono, una chimica unica sul palco, uno spettacolo divertente, toccante e originale al 100%.

Espanol :

Un musical original en el que 6 mujeres sin nada en común comparten risas, emociones… ¡y algún que otro jugoso secreto! Reescrito a partir de canciones que todos conocéis, una química única en el escenario, un espectáculo divertido, conmovedor y 100% original.

