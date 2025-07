Spectacle « Petroleo » Quai des Rêves Lamballe-Armor

Spectacle « Petroleo » Quai des Rêves Lamballe-Armor dimanche 8 mars 2026.

Spectacle « Petroleo »

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 16:45:00

Date(s) :

2026-03-08

Cirque par la Cie Los Putos Makinas

À partir de 7 ans

Un récit apocalyptique des deux derniers défenseurs du pétrole et du plastique sur Terre.

Immergés dans une marée plastique, nous serons conduits à l’essence même de cet objet qu’est l’anneau. Nous nous perdrons dans son immensité.

Au fur et à mesure, l’espace sera transformé. Le vide de la scène sera remplacé par du plastique et de la couleur. Les cerceaux vont prendre de plus en plus d’importance jusqu’à ce que nous soyons engloutis par leur propre présence. Serait-ce un laboratoire dans lequel nous créons et détruisons, où nous nous considérons comme les cavaliers d’un univers que nous ne finissons pas par contrôler ?

Mille anneaux de jonglage manipuleront deux humains totalement obsédés par leur recherche.

Dans le cadre de Quai des Mômes, manifestation organisée par l’agglomération Lamballe Terre & Mer. .

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80

