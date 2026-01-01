Spectacle -Pfiouuu que d’émotions Salle de l’Union Maîche
Spectacle -Pfiouuu que d’émotions Salle de l’Union Maîche mercredi 28 janvier 2026.
Spectacle -Pfiouuu que d’émotions
Salle de l’Union Rue de la Scierie Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 16:00:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
P’tit bonhomme est là…il ne sait pas…il ne comprend pas… Pourtant les autres rient, chantent, pleurent… pourquoi pas lui ? Il y a bien cette petite lueur rouge au fond de son cœur, mais ils ne comprennent pas. Un spectacle qui apprivoise les émotions avec ses spectateurs. Dès 3 ans. .
Salle de l’Union Rue de la Scierie Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 animations.culturelles@mairie-maiche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle -Pfiouuu que d’émotions
L’événement Spectacle -Pfiouuu que d’émotions Maîche a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER