Spectacle -Pfiouuu que d’émotions Salle de l’Union Maîche

Spectacle -Pfiouuu que d’émotions

Salle de l’Union Rue de la Scierie Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

P’tit bonhomme est là…il ne sait pas…il ne comprend pas… Pourtant les autres rient, chantent, pleurent… pourquoi pas lui ? Il y a bien cette petite lueur rouge au fond de son cœur, mais ils ne comprennent pas. Un spectacle qui apprivoise les émotions avec ses spectateurs. Dès 3 ans. .

Salle de l’Union Rue de la Scierie Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 animations.culturelles@mairie-maiche.fr

