Spectacle « Phanee de Pool » Rodez

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Musique spectacle « Phanee de Pool », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points organisé par Le Club Rodez, jeudi 9 avril 2026 à 20:30.

Ancienne policière devenue performeuse internationale, Phanee de Pool, en scène avec sa guitare, deux micros et trois claviers, décloisonne les genres, pétrit les mots comme un rubik’s cube et expédie sa fougue langagière à coups de pieds dans ses loopers. Et puis ça danse, ça gesticule, ça saute dans la salle, ça secoue les gens. Le spectacle explose d’énergie contagieuse et déclenche les éclats de rire.

Dans “Algorythme”, Phanee confronte l’artiste libre et déjantée à la perversité de l’intelligence artificielle, alors qu’un oeil impitoyable s’immisce dans son intimité et la défie tout au long du spectacle. En slaps et chansons, elle raconte la vie et les travers humains, la marginalité, la drogue ou la liberté bafouée, mais aussi l’amour et nos rêves d’enfants. La chanteuse alterne gravité, autodérision et clownerie dans un one-woman show inclassable, mêlant musique, slap et théâtre. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

