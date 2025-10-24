SPECTACLE PHÉNIX PAR LA CIE KÄFIG ET MOURAD MERZOUKI Sérignan

SPECTACLE PHÉNIX PAR LA CIE KÄFIG ET MOURAD MERZOUKI Sérignan vendredi 24 octobre 2025.

SPECTACLE PHÉNIX PAR LA CIE KÄFIG ET MOURAD MERZOUKI

Parc de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Phénix mêle danse et viole de gambe sur musiques électro d’Arandel. Quatre danseurs et musiciens explorent des univers opposés pour une pièce inédite et captivante.

Cette pièce repousse une nouvelle fois les frontières entre musiciens et danseurs. Phénix est née de la rencontre singulière entre la viole de gambe et la danse, où quatre danseurs dialoguent avec cet instrument à cordes du XVIIᵉ siècle.

Sur scène, les artistes évoluent également sur des musiques électro d’Arandel, renforçant la puissance de cette association inattendue.

Mourad Merzouki réunit des disciplines opposées pour créer une forme légère et singulière. Dans une ambiance intimiste, les univers se croisent pour offrir une pièce inédite sublimée par l’alchimie des artistes.

Payant Réservation obligatoire.

Dès 7 ans. .

Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26

English :

Phénix blends dance and viola da gamba to electro music by Arandel. Four dancers and musicians explore opposing universes in a captivating new piece.

German :

Phénix vermischt Tanz und Gambe mit der Elektro-Musik von Arandel. Vier Tänzer und Musiker erforschen gegensätzliche Welten für ein neuartiges und fesselndes Stück.

Italiano :

Phénix unisce danza e viola da gamba alla musica elettronica di Arandel. Quattro danzatori e musicisti esplorano mondi opposti in un nuovo pezzo accattivante.

Espanol :

Phénix combina danza y viola de gamba con música electrónica de Arandel. Cuatro bailarines y músicos exploran mundos opuestos en una nueva pieza cautivadora.

L’événement SPECTACLE PHÉNIX PAR LA CIE KÄFIG ET MOURAD MERZOUKI Sérignan a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE