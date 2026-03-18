Spectacle PHILIPPE ROCHE GÉNÉRATION MASHUP à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Mélanger l’impossible chanter l’improbable !

Le nouveau spectacle de Philippe Roche

Il joue la comédie en chanson, fait dialoguer les générations, et mélange les styles avec humour et émotion. Philippe traverse les époques, bouscule les repères et fait exploser les frontières entre comédie et performance vocale.

La musique nous rassemble, le mashup en est la meilleure partition, et notre voix le plus bel instrument… .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Spectacle PHILIPPE ROCHE GÉNÉRATION MASHUP à L’Improviste

L’événement Spectacle PHILIPPE ROCHE GÉNÉRATION MASHUP à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-13 par Brive Tourisme