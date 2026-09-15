Spectacle Philtres d’Amours | Festitruck Landes Parc de la Halle – centre village Tarnos

samedi 10 octobre 2026 · Parc de la Halle - centre village · Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Spectacle Philtres d’Amours | Festitruck Landes

Parc de la Halle – centre village Camion théâtre de l’Ouest Tarnos Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 21:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre du Festitruck, festival valorisant les services itinérants des territoires ruraux, le village de Biaudos accueille le spectacle Philtres d’Amours.

PHILTRES D’AMOUR est une performance consacrée à la passion amoureuse : ses effets, ses mécanismes, ses croyances, ses excès et les différentes manières dont nous cherchons à provoquer, entretenir ou apaiser le désir amoureux.

La performance s’inscrit dans un projet artistique et performatif développé par le département « Recherche et Expérimentation » de L’Atelier de Création « L’Organisation ». Le projet HERBORISTERIE rassemble différentes formes : concerts, spectacles, performances, siestes, ateliers, dîners ou encore œuvres plastiques. Chaque proposition est conçue comme une expérience à partager avec le public.

Durée: 1h. A partir de 15 ans.

Réservation en ligne ou au Point Com, office de tourisme et tiers-lieu à Ondres. .

Parc de la Halle – centre village Camion théâtre de l’Ouest Tarnos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Spectacle Philtres d’Amours | Festitruck Landes

L’événement Spectacle Philtres d’Amours | Festitruck Landes Tarnos a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Seignanx