Spectacle-piano « Les femmes et l’écologie », Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains

Informations pratiques

Spectacle-piano « Les femmes et l’écologie » Dimanche 20 septembre, 19h00 Moulin de La Brée Charente-Maritime

Tarifs : 15€ adulte, 10€ – de 18 ans. 100 places maximum. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Spectacle « Les Femmes et l’Ecologie »

Par Patrick Scheyder au piano, Marie-Christine Barrault et Abdelghani Benhelal aux contes.

Florilège de textes sur la Nature à l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand qui a sauvé la forêt de Fontainebleau de l’abattage, dans les années 1850. Une célébration vibrante du vivant, pour une écologie positive.

A 19h, sur réservation au 05 17 25 05 49.

Tarifs : 15€ adulte, 10€ – 18 ans.

Moulin de La Brée Route du Moulin, 17840 La Brée-les-Bains La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 17 25 05 49 https://moulin-de-la-bree.fr/ https://www.facebook.com/MoulindeLaBree [{« type »: « phone », « value »: « 0517250549 »}, {« type »: « email », « value »: « le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr »}] L’île d’Oléron, autrefois surnommée « l’île aux cent moulins » en raison de ses nombreux édifices jalonnant son paysage, n’en compte aujourd’hui plus qu’une trentaine encore observable.

Datant du 17e siècle, le Moulin de La Brée est l’un des derniers moulins de l’île d’Oléron à avoir conservé une bonne partie de son mécanisme d’origine. Si sa date de construction n’est pas connue, on l’atteste pour la première fois sur la carte de Guerrier de 1686.

Arpentez ce nouveau musée oléronais à la découverte des traditions céréalières d’Oléron et des moulins rythmant le paysage insulaire. Découvrez l’histoire de ce moulin à vent producteur de farine à travers un musée interactif dédié.

Le moulin restauré est destiné à la production de farine. Il se visite uniquement sur réservation préalable. Parking au devant de la déchèterie (rue de la baudette)

Stationnement vélos + place PMR devant l’accueil

Spectacle « Les Femmes et l’Ecologie »

©CDCIO