SPECTACLE PIANO-VOIX Bages

SPECTACLE PIANO-VOIX

Impasse de la Salle Bages Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

A la salle des fêtes, spectacle spécial Edith Piaf, Je t’ai dans la peau par Patricia D ifraja, accompagnée par Victor Garrigeunc.

Organisé par Arts Vivants.

Réservation obligatoire au 06 77 87 19 42 ou 06 12 49 27 89.

Entrée 10€ (gratuit moins de 12 ans)

Impasse de la Salle Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 49 27 89

English :

At the Salle des Fêtes, a special Edith Piaf show, Je t’ai dans la peau by Patricia D ifraja, accompanied by Victor Garrigeunc.

Organized by Arts Vivants.

Booking essential on 06 77 87 19 42 or 06 12 49 27 89.

Admission: 10? (free under 12)

