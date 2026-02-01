SPECTACLE PIANO-VOIX Bages
SPECTACLE PIANO-VOIX Bages dimanche 15 février 2026.
SPECTACLE PIANO-VOIX
Impasse de la Salle Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 16:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
A la salle des fêtes, spectacle spécial Edith Piaf, Je t’ai dans la peau par Patricia D ifraja, accompagnée par Victor Garrigeunc.
Organisé par Arts Vivants.
Réservation obligatoire au 06 77 87 19 42 ou 06 12 49 27 89.
Entrée 10€ (gratuit moins de 12 ans)
.
Impasse de la Salle Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 49 27 89
English :
At the Salle des Fêtes, a special Edith Piaf show, Je t’ai dans la peau by Patricia D ifraja, accompanied by Victor Garrigeunc.
Organized by Arts Vivants.
Booking essential on 06 77 87 19 42 or 06 12 49 27 89.
Admission: 10? (free under 12)
L’événement SPECTACLE PIANO-VOIX Bages a été mis à jour le 2026-02-02 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE