Spectacle Picoti Picota du Cirque du désastre Sévérac d’Aveyron

Début : Mercredi 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Venez découvrir le spectacle « Picoti Picota » du Cirque du Désastre.

Le mercredi 17 septembre rendez-vous au Cirque du désastre, installé place de la petite vitesse pour un spectacle jeune public Picotti Picotta sors de là !

L’histoire d’un œuf pas comme les autres, devenu poule dans un poulailler de poulettes très chouettes !

Il part à la découverte de ce qui l’entoure.

Mais que va-t-il se passer?

Un conte animé vivant pour petits et grands

Durée 20min .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73 animation.frseverac@gmail.com

English :

Come and discover Cirque du Désastre’s « Picoti Picota » show.

German :

Erleben Sie die Show « Picoti Picota » des Cirque du Désastre.

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo « Picoti Picota » del Cirque du Désastre.

Espanol :

Venga a ver el espectáculo « Picoti Picota » del Cirque du Désastre.

