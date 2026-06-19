UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Biffontaine

Spectacle Pièce de poche Biffontaine

samedi 4 juillet 2026 · Biffontaine

Spectacle Pièce de poche Biffontaine

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
88430 Biffontaine
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Biffontaine

Spectacle Pièce de poche

Place de la Mairie Biffontaine Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 16:25:00

Date(s) :
2026-07-04

Ludique et poétique, fleurtant avec le théâtre acrobatique, Pièce de poche prend le livre comme objet-prétexte à la rencontre, à l’examen des variations de notre place au sein d’une relation de couple.

Durée 25 min
Âge dès 4 ans
Cie (La) Rue Serendip (CH)
Avec Prunelle Bry & Tristan BénonTout public
0  .

Place de la Mairie Biffontaine 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Playful and poetic, with a touch of acrobatic theater, *Pièce de poche* uses the book as a pretext for exploration—examining the shifts in our place within a romantic relationship.

Running time: 25 min
Age: 4 and up
Cie (La) Rue Serendip (CH)
With Prunelle Bry & Tristan Bénon

L’événement Spectacle Pièce de poche Biffontaine a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES