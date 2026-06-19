Spectacle Pièce de poche Biffontaine
samedi 4 juillet 2026 · Biffontaine
Informations pratiques
Biffontaine
Spectacle Pièce de poche
Place de la Mairie Biffontaine Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 16:25:00
Date(s) :
2026-07-04
Ludique et poétique, fleurtant avec le théâtre acrobatique, Pièce de poche prend le livre comme objet-prétexte à la rencontre, à l’examen des variations de notre place au sein d’une relation de couple.
–
Durée 25 min
Âge dès 4 ans
Cie (La) Rue Serendip (CH)
Avec Prunelle Bry & Tristan BénonTout public
0 .
Place de la Mairie Biffontaine 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Playful and poetic, with a touch of acrobatic theater, *Pièce de poche* uses the book as a pretext for exploration—examining the shifts in our place within a romantic relationship.
–
Running time: 25 min
Age: 4 and up
Cie (La) Rue Serendip (CH)
With Prunelle Bry & Tristan Bénon
L’événement Spectacle Pièce de poche Biffontaine a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES